Policie hledá svědky nehody. K té došlo 11. prosince 2020 kolem 08.24 hodin v městské části Moravská Ostrava na křižovatce mezi ulicemi Nádražní a Plynární.

"Řidička tramvajové soupravy, linky č. 2, kde cestovalo zhruba 20 osob, zřejmě nezkontrolovala přehození kolejí v přímém směru a pokračovala v jízdě, kdy tramvaj poté odbočila vlevo a narazila do druhé tramvaje, ve které cestovalo zhruba 100 osob. Do současné doby neevidujeme, že by došlo ke zranění cestujících. Předběžná škoda je přes 400 tisíc korun," uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Dodala, že kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti.

"Pro kompletaci informací žádáme případné svědky dopravní nehody, především řidiče motorových vozidel, kteří mají za čelním sklem kameru a mohli tak zaznamenat průběh dopravní nehody nebo i jiné poznatky, aby se obrátili na linku 158.Za poskytnuté informace předem děkujeme," doplnila mluvčí.