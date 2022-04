"Podle dosavadních informací se měl řidič vozidla Volkswagen Sharan vyhýbat srně, přičemž vozidlem najel do protisměru, kde došlo ke střetu s právě projíždějícím vozidlem Toyotou Yaris," popisuje mluvčí policie Eva Michalíková. Ve vozidle byla řidička (1997) a spolujezdec muž (r.1992). U řidiče byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. U řidičky z důvodu jejího zranění nebyla dechová zkouška provedena.

"Při nehodě byli zraněni celkem tři lidé, v jednom z automobilů zůstala zaklíněná řidička," popsal střet mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

"Devětadvacetiletá žena utrpěla vážná zranění obou dolních končetin a horní končetiny. V automobilu zůstala zaklíněná. Ještě před vyproštěním jí záchranáři naložili krční límec, zajistili žilní vstup a podali léky tlumící bolest. Pacientka byla následně uložena do podtlakové matrace a po dalších úkonech v rámci přednemocniční neodkladné péče letecky přepravena na urgentní příjem FN Ostrava. Dva muži středního věku byli posádkami ZZS ošetření s lehčími poraněními v oblasti hrudníku. Poté je záchranáři transportovali do ostravské Městské nemocnice a předali do péče zdravotníků tamního urgentního příjmu," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Hasiči zahájili náročné vyprošťování ženy pomocí hydraulických nástrojů. Válcem odtlačili palubní desku, aby uvolnili nohy zraněné ženy, nůžky a rozpínák použili pro vytvoření vstupu přes páté dveře.

Po demontáži sedadel následně zraněnou ve spolupráci se zdravotníky opatrně vyprostili na páteřové desce a pomohli s transportem do vrtulníku LZS.

"Vyproštění osob přes kufr automobilu je u modelů hatchback po čelním nárazu pro zraněného jednou z nejbezpečnějších cest. Vyproštění probíhá po ose nárazu - je tedy šetrné vůči páteři - a zároveň nabízí páté dveře ten největší otvor do havarovaného vozu," podotýká mluvčí hasičů.



Poté, co policisté provedli zadokumentování nehody, hasiči asistovali při naložení vozidel na odtah a uklidili komunikaci. Zásah byl ukončen krátce po půlnoci. Dopravní policisté z Nového Jičína se dopravní nehodou nyní zabývají.