Posádky zdravotnické záchranné služby zasahovaly v Klokočově na Opavsku ve středu ráno. "Pracovníci krajského operačního střediska převzali informaci o pádu muže ze třetího patra domu v obci Klokočov. Na místo události byly vyslány týmy ZZS MSK ze základny ve Vítkově. Pomoci přilétla také posádka letecké záchranné služby z Ostravy," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Jak dále mluvčí sdělil, šestaosmdesátiletý muž při pádu utrpěl mnohočetná poranění – hlavy, hrudníku, dolních končetin a končetiny horní. Nalézal se v přímém ohrožení života a bylo nutno zajistit jeho dýchací cesty i přístrojem řízenou ventilaci.

"Lékař provedl ošetření poraněného hrudníku, pacient byl zafixován pánevním pásem a uložen do vakuové matrace. Po dalších nezbytných opatřeních jej vrtulník LZS přepravil do ostravské Fakultní nemocnice. Během překladu postiženého došlo k selhání srdeční činnosti a záchranáři jej předávali do péče lékařů urgentního příjmu za probíhající resuscitace," dodal Lukáš Humpl.