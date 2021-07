Děti i rodiče. Všichni usínáme s mobilem u sebe, říkají čtenáři Deníku

/ANKETA/ Jen každý pátý člověk si nebere mobil s sebou do ložnice nebo poblíž postele. Rozdíl mezi dětmi a dospělými je přitom malý. 18 procent dětí nechává mobil žít svým životem a vrací se k němu až ráno u rodičů je to skoro čtvrtina (24 procenta). To vyplývá z prvních odpovědí čtenářů Deníku ve velké anketě Rodiče a děti, v níž hledáme rozdíly ve vnímání světa mezi dospělými a jejich potomky.