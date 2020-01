Kdy: ve čtvrtek 16. ledna, od 17 do 19 hodin

Kde: klub Art, Opava

Za kolik: vstup je volný

V roce 2017 proběhla v místě druhá etapa záchranného archeologického výzkumu a byly detekovány celkem tři oblasti, kde se našly pozůstatky pravěkých sídlišť. První z nich bylo datováno do pozdního eneolitu, druhé do přelomu doby bronzové a halštatské a poslední sídliště spadalo do nejmladší fáze pozdního neolitu. Mezi nejvýznamnější nálezy považují archeologové fragment ženské plastiky. Vstup na přednášku je volný.