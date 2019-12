Děti, naučte se bruslit!

Škola bruslení pro děti od 5 do 12 let bude probíhat vždy v neděli od 19. ledna do 22. března v době od 10 do 11 hodin v Buly Aréně v Kravařích. Přihlášky je možné přinést osobně do Centra volného času Kravaře či vyplnit online formulář. Ne telefonické a mailové přihlášky nebude brán zřetel. Počet míst v kurzu je omezen. Cena zájmového kroužku je stanovena na 900 korun. Podrobné informace na telefonních číslech 553 777 588, 553 777 587, 776 691 811 či 775 657 051 nebo na mailové adrese cvc@cvckravare.cz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv