Kdy: v úterý 18. února od 17 hodin

Kde: zámecký klub na hlučínském zámku

Zemřelo jednatřicet osob, stovky dalších byly zraněny a deseti tisíce evakuovány. Několik let byla třicetikilometrová zóna kolem elektrárny uzavřena. Nyní se do ní vrací život a zpět i lidé. Přednáška Jiřího Kaláta posluchače provede nejen samotnou katastrofou, ale i tím, co po ní zbylo.