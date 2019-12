Jak se žilo v Anglii ve viktoriánském období?

Život viktoriánské éry bude představen všem, kteří přijdou v pátek 24. ledna do knihovny v Kravařích. Od 17 hodin se zde totiž uskuteční přednáška Kateřiny Krejčové s názvem Victorian Catherine. Řeč bude o každodenním životě lidí v Británii v 19. století, příchozí společně nahlédnou do viktoriánské rodiny, školy, šatníku dam a nebude chybět ani exkurze do tehdejší kuchyně.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Šrubař