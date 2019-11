KDY: čtvrtek 7. - neděle 10. listopadu & čtvrtek 14. - až neděle 17. listopadu

KDE: Mlýn vodníka Slámy, Háj ve Slezsku

Tradiční svatomartinské husy budou letos opět podávat také ve Mlýně vodníka Slámy v Háji ve Slezsku, a to od čtvrtka 7. do neděle 10. listopadu a následně o týden později opět od čtvrtka do neděle. Můžete se těšit na husy v tradičních i netradičních úpravách, s domácími knedlíky a zelím v několika variantách. Husu rovněž budete moci zapít mladými víny, která podtrhnou připravované menu. Rezervovat místa můžete na telefonním čísle 724 803 462.