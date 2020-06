Karlovarský festival se letos stěhuje do regionů a kino KUPE v Opavě bude u toho.

Opava zažije festivalové Vary | Foto: archiv KUPE

Unikátní přehlídka TADY VARY nabídne 16 filmů vybraných organizačním týmem MFF Karlovy Vary, které se odpromítají během 9 festivalových dnů od 3. do 11. července. Festivalovou atmosféru navodí červený koberec, přenosy úvodů a komentářů tvůrců.

Přehlídka TADY VARY se bude odehrávat současně v 96 kinech po celé České republice a je jakousi náhradou za nerealizovaný festival. „Protože v letošním roce s ohledem na situaci nemohou diváci na festival do Karlových Varů, rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň část festivalu za nimi.Je to takové naše poděkování návštěvníkům, hostům a filmovým nadšencům, kteří každoročně vytvářejí ve Varech skvělou festivalovou atmosféru.“ říká prezident MFF KV Jiří Bartoška.