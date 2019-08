Pošťáci na koních v Opavě

Na Dolním náměstí zaklapou již dnes kopyta Pony Expressu, který městem projíždí už podevatenácté. Opava bude zastávkou na 3000 kilometrů dlouhé trase z Holandska přes Německo a Česko do Polska. Post office s prodejem speciálních pohlednic bude na náměstí pro zájemce otevřena od 17 do 19 hodin a návštěvníkům bude pro dobrou náladu do 20 hodin vyhrávat country skupina Tarantule.

Pony Express. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Martin Kůs

KDY: 22. srpna, od 17 do 20 hodin

KDE: Dolní náměstí Opava

Autor: Veronika Bernardová