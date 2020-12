KDY: denně od 16 do 20 hodin

KDE: Hláska, Opava

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, děti 15 korun

Výstupy na Hlásku začaly ve čtvrtek 3. prosince a potrvají denně až do 23. prosince vždy od 16 do 20 hodin. O sobotách a nedělích bude navíc přístupná i Expozice Opava/Troppau. Vstupenky budou k dostání na místě nebo v Turistickém informačním centru. Lístek pro dospělého stojí 30 korun, děti do 15 let a osoby ZTP a ZTP/P zaplatí 10 korun.

Na věži může být v jednu chvíli maximálně deset dospělých a deset dětí a infocentrum je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.