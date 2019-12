Štědrý den nabídne živý betlém

Společně vstoupit do doby vánoční, pozdravit všechny přátelé a třeba si i zazpívat oblíbené koledy. To vše budou moci učinit lidé v Bohuslavicích, konkrétně ti, kteří zavítají na Štědrý den 24. prosince od 13 hodin do tamní farní zahrady. Bohuslavická schola a ministranti si pro ně připravili také živý betlém.

Živý betlém. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová