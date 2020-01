Stol let slaví také hlučínské gymnázium

Sto let Hlučínska a hlučínského gymnázia. Tak zní název akce, která proběhne v hlučínském kulturním domě v úterý 11. února, a to pod taktovkou Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín. V letošním roce si totiž nepřipomínáme pouze výročí sta let od vzniku Hlučínska, ale právě také od založení zmíněného gymnázia.

Ilustrační foto. | Foto: archiv města