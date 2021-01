KDY: čtvrtek 14. ledna od 20:30

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 Kč

Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. Příběh můžete sledovat od 20.30 hodin a odkaz na stream získáte po zakoupení vstupenky zde.

