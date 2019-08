Trávu budou kosit na čas

Dobroslavické kosení, při kterém musí soutěžící posekat kosou pás trávy na čas, dále co nejvíce pažitu srpem za jednu minutu a nakonec absolvovat kosení štafetové, se uskuteční u restaurace Kuželna v sobotu 24. června od 14. hodiny. Klání bývá rozděleno do tří kategorií, muži od 15 do 59 let, senioři od 60 let a ženy.

Kosení trávy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

KDY: 24. srpna, od 14 hodin

KDE: Dobroslavice

Autor: Veronika Bernardová