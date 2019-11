V Bohuslavicích opět vystaví perníky

Kouzlo a vůně perníku. Tak se jmenuje výstava, která se již pošestnácté uskuteční v kulturním domě v Bohuslavicích. Ta letošní má podtitul Ladovská zima. Výrobky perníkářů a perníkářek z obce mohou přijít zájemci obdivovat v sobotu 30. listopadu a v neděli 1. prosince od 13.30 do 19 hodin. Po tyto dny bude její součástí i tradiční jarmark lidových řemesel nebo adventní dílna pro děti a dospělé. V sobotu navíc bude v 17 hodin rozsvícen i vánoční strom. Výstava bude přístupná ještě v pondělí 2. prosince, a to od 9 do 17 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Ludvík Pouza