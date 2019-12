V muzeu si namalujete svou vlastní baňku

Tradiční malování baněk si v době adventu připravilo pro veřejnost opavské Slezské zemské muzeum. Zájemci mohou až do 19. prosince vždy v úterý, středu či čtvrtek od 9 do 16.30 zavítat do Historické výstavní budovy muzea, vyzkouší si namalovat baňku nebo si vytvoří originální dárek pro své blízké.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír