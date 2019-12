Kdy: v pátek 20. a v sobotu 21. prosince

Kde: Dolní náměstí Opava

A to konkrétně v pátek 20. prosince od 10 do 19 hodin a v sobotu 21. prosince od 10 do 17.30 hodin. Kromě zhlédnutí ukázek dobových řemesel mohou děti navštívit dílny, kde si vyrobí plovoucí svíčky, řetězy na vánoční stromeček, drátenické ozdoby nebo anděly či hvězdy z mačkaného skla.