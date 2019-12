Vánoční kila můžete shodit na společném pochodu

Shoď po svátcích kila dolů, projděme se hezky spolu. Tímto heslem láká spolek turistů Chlebičov na pochod, který se uskuteční v pátek 27. prosince. Sraz účastníků bude ve 13 hodin na cyklozastávce u JZD v Hlavní ulici v Chlebičově. Trasa dále povede do Štěpánkovic – Svobody, přes Bílou Břízu do Kobeřic, odtud pak kolem štěpánkovické hasičské zbrojnice zpět do Chlebičova.

Ilustrační foto (dš) | Foto: archiv Deníku