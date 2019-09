Kdy: v pátek 27. září a v sobotu 28. září 2019 od 16 hodin

Kde: kulturní dům, Vršovice

Od 17 do 18 hodin pak zahraje Dětská cimbálovka ZUŠ Háj. Samotná výstava výrobků potrvá v pátek do 19. hodiny, v sobotu pak od 9 do 11 hodin.

Vystavovat se bude keramika užitková i zahradní, dekorace z papírových ruliček, textilu, paličkované ozdoby, háčkované a pletené výrobky atd. Na akci srdečně zve Kroužek rukodělných prací POHODA pod záštitou obce.

V kulturním domě bude v pátek připraveno občerstvení v podobě kávy, alkoholických i nealkoholických nápojů, buchet či klobás.