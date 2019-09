Výstava se zaměří na zbraně

Vojensko-historické muzeum Deštné pořádá o víkendu od 12. do 13. října výstavu ručních palných zbraní, a to vždy od 10 do 18 hodin. V doprovodném programu si návštěvníci budou moci prohlédnout nože, historické motocykly, papírové modely a dřevěné hračky. Vstupné činí 70 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. Občerstvení je zajištěno.

Zbraně. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Kdy: v sobotu 12. října a neděli 13. října 2019 od 10 – 18 hodin

Kde: Vojensko-historické muzeum Deštné, Deštné 1

Za kolik: 70 korun, děti do 3 let zdarma

Autor: Markéta Stošková