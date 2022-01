„Naposledy jsme s Kolínem vyhráli v Opavě snad někdy před pěti lety. Vítězství proto chutná o to více,“ usmíval se odchovanec ostravského basketbalu. Ostře sledovaný byl jeho souboj s opavským rozehrávačem Jakubem Šiřinou. K němu řekl: „Nechci se s Kubou porovnávat. Je to jiný hráč než já. Zdobí ho velká rychlost. Osobně si ho bránit netroufnu. V prvním poločase nám dával jasnou lekci, trefil snad dvacet bodů. O to více jsme byli rádi, že se nám ho podařilo ve druhém poločase přibrzdit.“

Kolín na konci roku bojoval s covidem. „Nebylo to jednoduché. Dva týdny jsme netrénovali, nehráli zápas. Cítit to je hodně. Třeba proti Děčínu mám to vůbec nešlo. V Opavě už to bylo lepší. Věděli jsme, že Opava se trápí, toho jsme chtěli využít. A vidíte, povedlo se,“ poznamenala kolínská hvězda. „Opava neměla trenéra Petra Czudka, navíc chyběli Gniadek se Slavíkem, a to jsou citelné ztráty,“ konstatoval Adam Číž.

Kolínský playmaker odehrál plných čtyřicet minut. „Je mi hrozně,“ zhluboka se nadechl. „Šlo o třetí zápas v šesti dnech. Trenér dokonce uvažoval, že mě pošetří a dá mi volno. Nakonec se rozhodl mě postavit a za to jsem rád,“ svěřil se zkušený rozehrávač.

Případná absence by ho totiž mrzela. „Opavskou halu mám rád. Přece jenom domů do Ostravy to mám kousek, mohla dorazit rodina, kamarádi. Na to ale trenér ohled brát nechtěl,“ řekl Adam Číž.

Adam Číž má už nějaký ten rok základnu v Kolíně, nicméně na svůj rodný kraj nezapomíná. Od minulé sezony totiž před každým domácím zápasem Geosanu hraje v éteru známá písnička od Richarda Krajča Milan Baroš. „Milana Baroše hrajeme pořád. Sice už to nemá takové kouzlo jako loni, ale kluky to pořád dokáže pořádně nabudit,“ zakončil s úsměvem jeden z nejlepších rozehrávačů v lize.