Zápas plný zvratů odehráli opavští basketbalisté ve druhém kole Alpe Adria cupu. Na palubovce slovinského Šenčuru šli do vedení, pak ale úplně odpadli, nabrali až devatenáctibodové manko. Přesto ve čtvrté čtvrtině znovu vedli. Nakonec se rozhodovalo v prodloužení. To Slezané zvládli a vyhráli 100:98.

Alpe Adria cup: KK Šenčur – BK Opava. | Foto: Ondřej Ludvík

První čtvrtině vůbec nevypadalo na to, že by měli mít hosté problémy. „Hra nebyla špatná, dobře jsme to v první čtvrtině rozběhali,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Petr Czudek. Bohužel následující dvě desetiminutovky byly v podaní Slezanů hrozné. Slovinci udělali šňůru 17:0 a v jednu chvíli vedli až o devatenáct bodů.