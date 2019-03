Opava – Skoro přesně po roce vyroste na Dolním náměstí v Opavě tyčkařský sektor. Organizátoři v čele s ředitelem závodu Jiřím Lesákem podruhé vsadili na atraktivní mítink pod otevřeným nebem přímo v centru slezské metropole.

Ve čtvrtek 16. srpna by neměla chybět kompletní česká špička. A když hovoříme o české špičce, máme na mysli také odchovance Sokola Opava Michala Balnera a hlavně Jana Kudličku, který zítra odletí do Londýna na olympiádu. Vrátit by se měl během 13. srpna.