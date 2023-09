/FOTOGALERIE/ Víceúčelová hala v Opavě slaví dvacáté narozeniny. Oslavy odstartovaly v dopoledních hodinách a návštěvníci se rozhodně nenudí. Organizátoři akce se vytáhli. Program je pestrý, k tomu kvalitní občerstvení, a to včetně domácí zmrzliny. Velkým hitem je komentovaná prohlídka haly v podání Ondřeje Ludvíka.

Oslavy v opavské hale jsou v plném proudu. | Foto: Deník/Roman Brhel

„Opavskému basketbalu fandím. Měl jsem obrovskou radost, když kluci získali titul. Pro mě už byli mistři, když vyřadili v semifinále Nymburk,“ řekl Opavák David Draisaitl, který žije ve Švýcarsku. „Teď jsme na víkend u rodiny v Opavě, takže jsme s přítelkyní vyrazili i do haly. Komentovaná prohlídka haly byla hodně zajímavá. Basketbal dělá celkově dobré jméno Opavě,“ řekl ještě. „Kdybychom večer neměli rodinnou oslavu, určitě bychom vyrazili i na večerní zápas s Wroclawi,“ poznamenal David Draisaitl. Mimochodem o komentovanou prohlídku je velký zájem.

„Basketbal je v Opavě jednička. Bereme to jako kulturu a sport zároveň. Klub udělal oslavu haly, což je fajné. Pro nás s manželem šlo o pěkně strávené dopoledne. Co mohu doporučit, je i výborná domácí zmrzlina, kterou před halou točí,“ přidala svůj postřeh Kateřina Dvořáková, která do haly dorazila s manželem Honzou.

Vrcholem oslav bude utkání opavského áčka s polským vícemistrem z Wroclawi. Zápas má začátek v 17 hodin.