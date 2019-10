Nováček první basketbalové ligy Basket Opava 2010 nezvládl domácí duel s brněnským Komfortem. Slezanům nevyšly vstupy do obou poločasů a prohráli 74:94.

Basket Opava 2010. | Foto: Deník

„Zápas, který jsme prohráli díky hrozným vstupům do obou poločasů. Podruhé za sebou jsou dostali přes devadesát bodů a měli pětadvacet ztrát, s čímž vyhrát nelze,“ povzdechl si křídelník Viktor Cvek. „Soupeř naše chyby trestal a vyhrál naprosto zaslouženě. My musíme dát hlavy nahoru a začít makat v obraně, jinak budeme zápasy prohrávat nadále. Teď hrajeme dva zápasy venku a můžeme ukázat, jaký máme v týmu charakter a poprat se alespoň o jednu výhru, která by nahradila domácí zaváhání,“ řekl bývalý ligový basketbalista.