Pojďme ještě k Martinu Gniadkovi. Ten před startem loňského ročníku ukončil překvapivě aktivní kariéru. V době, kdy se Opavským nedařilo, ohlásil velký návrat. Jak se ukázalo, byl to comeback s puncem zlata. Třiatřicetiletý pivot stihl jedno utkání v základní části, dalších čtrnáct přidal v nadstavbě. Ve vyřazovacích zápasech si připsal dvacet startů. Byl velmi platným hráčem, a to jak na palubovce, tak v kabině. Byl přirozeným lídrem. Vedle hraní se věnoval i civilnímu zaměstnání. Nyní bude mít opět hlavní slovo basketbal. „Rozhodl jsem se smlouvu prodloužit, jsme tady skvělá parta, máme vynikající fanoušky. Jsem rád, že mohu v Opavě odehrát ještě jednu sezónu,“ řekl Martin Gniadek po podpisu jednoletého kontraktu.

Opava má políčeno ještě na jednoho zajímavého hráče. Mělo by se jednat o pětadvacetiletého křídelníka Františka Váňu, který v posledních dvou sezonách oblékal dres Nymburku. Rodák z Hané odehrál za Středočechy devětašedesát ligových zápasů, další už ale nepřidá. Skončila mu smlouva a nová mu nabídnuta nebyla. Objeví se nakonec v Opavě? Smysl by to rozhodně dávalo, a to i vzhledem k jeho věku.