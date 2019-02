Opava – Dva náročné duely mají za sebou basketbalisté opavského béčka v první lize. Oba zvládly na jedničku. Porazili jak Chomutov, tak Plzeň.

Petr Czudek | Foto: DENÍK / František Géla

Sobota: Opava B - Chomutov

Chomutov přijel do Opavy v nejsilnější sestavě, tedy včele s bývalými Opaváky Hrubým, Staňkem a Vorlíčkem. Diváci viděli bojovný zápas a do samého konce, bylo vidět, že oba týmy si chtějí před play off vylepšit co nejlépe svou pozici.

„Chomutov nám chtěl oplatit porážku z prvního duelu,“ poznamenal opavský kouč Petr Czudek.

Slezané vyhráli první čtvrtinu, v té druhé hosté po šestkách střelecky disponovaného Vorlíčka otočili skóre ve svůj prospěch. Rozhodovalo se až v samotném závěru, Opava svého soka definitivně zlomila v 35. minutě, když se na samotném konci čtyřiadvacetisekundového limitu trefil se štěstím za tři body Cvek – 73:62.

„Diváci viděli bojovné utkání, byla to svým způsobem generálka na play off,“ uvedl domácí kouč Petr Czudek. „Vyhráli jsme díky výborné agresivní obraně, kterou se nám dařilo praktikovat po celé palubovce a po celý zápas,“ popisoval opavský kouč Czudek.

Z jeho slovy souhlasil ještě loni opavský hráč, nyní opora Chomutova Tomáš Hrubý: „Opava výborně bránila. My jsme se drželi pětatřicet minut, potom už jsme na tlak domácích nedokázali reagovat, přišlo naše hluché místo a kluci toho využili.“

Pro něj měl zápas zvláštní nádech. „Zažil jsem v Opavě pěkné časy. Když jsem byl mladší, do svého bývalého působiště jsem se těšil, hecoval jsem i protihráče. Dnes už to beru víc profesionálně a snažím se emoce ovládat,“ řekl po utkání Tomáš Hrubý.

BK Opava B - BK Chomutov 84:74 (23:19, 40:37, 61:58)

Body Opavy: Cvek 14, Strnisko 14, Klečka 13, Vaňák 12, Dihel Jiří 9, Hutňan 9, Binar 6, Ihring Dominik 4, Ihring Michal 2, Filip 1. Fauly: 27:22. TH: 12/8:17/13. Trojky: 5:6

Neděle: Opava B - Plzeň

V neděli se na opavské palubovce představil vedoucí celek soutěže – Lokomotiva Plzeň. Ten, kdo čekal vyrovnanou bitvu, nestačil se divit. Byla to Opava, kdo tvrdil muziku na palubovce.

Již v první čtvrtině si vytvořili Czudkovi chlapci patnáctibodový náskok, který v dalším průběhu navyšovali. Vrchol Západočeské nemohoucnosti přišel ve druhém hracím období, kdy Plzeň dala pouhých osm bodů.

Nakonec Czudkova družina vyhrála 96:53. „Soupeř byl před tímto dvoukolem jasně první, přijel k nám tak spíše na výlet,“ uvedl Petr Czudek a dodal: „My jsme k zápasu přistoupili zodpovědně, dařilo se nám hlavně v obraně, díky čemuž jsme také zaslouženě zvítězili a posunuli se v tabulce směrem nahoru.“

BK Opava B - Lokomotiva Plzeň 96:53 (31:16, 53:24, 80:37)

Body Opavy: Michal Ihring 15, Strnisko 14, Klečka 13, Filip 11, Hutňan 9, Jiří Dihel 8, Vaňák 7, Binar 7, Dominik Ihring 6, Robert Dihel 6. Fauly: 17:15. TH: 12/8:17/13. Trojky: 9:6