Opavským basketbalistům utkání Ligy mistrů s francouzským Dijonem nevyšlo. Nicméně velkým pozitivem byl výkon opavského odchovance Kryštofa Kavana. Jednadvacetiletý rozehrávač, mimochodem vnuk Dušana Štěničky, prokázal, že basketbal umí. Z dijonských hvězd se mu nerozklepala kolena. Líbil se i fanouškům. Ti každou jeho povedenou akci ocenili potleskem.

BK Opava - Dijon | Video: Petr Widenka

„Beru to jako velkou zkušenost. Jako mladý hráč jsem toho příliš nenahrál. Tenhle zápas je zatím největší, do kterého jsem mohl naskočit,“ svěřil se Kryštof Kavan. Nervozitu necítil. „Nervózní jsem nebyl. Ale respekt jsem cítil. Za Dijon hrají skvělí hráči, jako třeba Horvat, který hrál na Mistrovství světa za Slovinsko. Řekl jsem si, že nemám co ztratit a mohu jen předvést to, co umím,“ podotkl mladý rozehrávač.

Opavský odchovanec zatím sbírá minuty poskrovnu. „Teď jsem prostor dostal i proto, že máme hodně zraněných a nemocných. Doufám, že kluci se brzy uzdraví a my se vrátíme k výkonům ze začátku sezony,“ přeje si Kryštof Kavan.

VIDEO: Kryštof Vlček: Nejen o úterním opavském vystoupení v Lize mistrů

V opavském kádru je na pozici rozehrávače slušná konkurence. „Je to pravda. Kuba Šiřina, Radovan Kouřil i Radek Farský jsou kvalitní hráči. Musím na sobě makat, ať si řeknu o další šanci a nasbírám co nejvíce minut,“ má jasno jednadvacetiletý basketbalista.

Kryštof Kavan patří k velkým oporám prvoligového béčka, které překvapivě vede první ligu. „Hrajeme euforický basketbal. Máme formu, všichni si přejeme, aby nám vydržela co nejdéle,“ podotkl mladý rozehrávač.

Svého vnuka v úterý pozorným okem sledoval i Dušan Štěnička, dnes legenda opavského basketbalu. „S dědou jsem se ještě nebavil, snad byl spokojený,“ pousmál se před středečním dopoledním tréninkem Kryštof Kavan. Basketbalu se věnuje i jeho bratr Jonáš, který to dotáhl jako rozhodčí až do nejvyšší soutěže. „Bráchovi fandím. Je dobrý. Na palubovce se ale nikdy potkat nemůžeme, protože on mě pískat nemůže, což je i škoda,“ řekl odchovanec BK Opava.

Kryštof Kavan patří k velkým talentům opavského basketbalu. V rozjezdu ho ale brzdila zranění. „Je to tak, měl jsem zdravotní trable. Věřím, že už to bude lepší,“ klepe na dřevo a dodává: „K úplné spokojenosti musím ještě dodělat maturitu.“