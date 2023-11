„Z naší strany to byla dobrá týmová hra. Je to důležité vítězství pro naší psychiku,“ podotkl opavský pivot Jakub Mokráň.

Zápasy s Děčínem jsou vždy vypjaté, nejinak tomu bylo i v sobotu. Hned po necelých šesti minutách hry dostal technickou hostující trenér Tomáš Grepl. Ve druhé desetiminutovce dokonce po dvou technických chybách dohrál Walton. „Děčín potkalo, to co nás v předešlých zápasech, a to že se moc jeho hráči věnovali diskuzi s rozhodčíma. Walton to odnesl vyloučením, což nám pomohlo. Na druhou stranu, utkání bychom vyhrál, i kdy hrál. Soustředili jsme se sami na sebe a hráli konečně svou hru,“ pochvaloval si autor třiadvaceti opavských bodů.

Ofenzivní představení v Opavě! Czudkův tým rozdával radost

Opava šla do utkání po pěti porážkách v řadě. „Nebyli jsme v jednoduché situaci. Vstup do sezony jsme měli dobrý, vyhráli jsme šest utkání v řadě a bylo to na pohodu. V kabině byla super atmosféra. Jenomže pak se nám přestalo dařit. Chytli jsme dvě slušné facky v Lize mistrů a padla na nás deka. Věřím, že výhra nad Děčínem nás nakopne,“ řekl Jakub Mokráň.

I když se sobotní duel hrál až od dvaceti hodin, tak do haly přišla velmi početná divácká návštěva. „Děkujeme velmi pěkně našim fanouškům. Jejich pomoc byla znát. V některých momentech, kdy jsme třeba dali dvě, tři trojky v řadě, tak to byl pořádný rachot,“ pochvaloval si slovenský reprezentant.

Loni patřil Jakub Mokráň k hvězdám ligy, letos se mu tolik herně nedaří. Proti Děčínu ale Slezany táhl. Byl hodně vidět, měl i dobrá čísla. „Ještě to nebylo ono. Nepadaly mi trojky, kazil jsem šestky. Ovšem je to lepší, než to bylo. Psychicky i fyzicky se cítím lépe,“ zakončil povídání.