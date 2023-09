/FOTOGALERIE/ Začali skvěle. V prvním poločase opavští basketbalisté ústeckou Slunetu jasně přehrávali a vypadalo to na pohodový zápas. Jenomže po přestávce se úřadující mistr nevyvaroval výpadku, Severočeši se dostali na dostřel. Favorit nakonec výhru nepustil. V závěru střihl důležitou trojku Švandrlík a Opava brala druhou výhru v sezoně, Ústí porazila 88:79.

Adam Pecháček v akci | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavský tým začal velmi dobře. Po pěti minutách vedl o deset bodů. Vstup vyšel Šimonu Puršlovi, který dal v první čtvrtině deset bodů a k tomu přidal osm doskoků. V poločase vedli Slezané 50:31.

Jenomže přišel druhý poločas a v něm se obraz hry změnil. Sluneta se přiblížila na dostřel. Nicméně závěr si opavský výběr pohlídal a připsal si druhé vítězství v sezoně.

„V Ostravě jsme měli dobrý začátek, pak jsme se trápili a v závěru jsme zkušeností utkání rozhodli ve svůj prospěch,“ začal k utkání hovořit opavský trenér Petr Czudek. „Proti Ústí to byl jiný příběh. První dvě čtvrtky byly z naší strany dobré, dali jsme padesát bodů. Dobře jsme bránili a získali devatenáctibodový náskok,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Druhý poločas domácím nevyšel. „S vysokým vedením neumíme zacházet. Jak jsem říkal v přípravě, rychle něco nabydeme a rychle něco pozbydeme. Nerozumím tomu. Máme v rotaci jedenácti hráčů a soupeře, který hraje v sedmi bychom měli přeběhat. Jenomže se přizpůsobíme se tempu, přestaneme být agresivní, prohrajeme druhou půlku, trápíme se, nejsme schopni se dostat do systému a hazardujeme se zápasem. Pak je to jenom o čtyři. Soupeř měl střely,a utkání mohlo dopadnout úplně jinak. Naštěstí jsme vyhráli,“ řekl ještě k zápasu Petr Czudek. „Musíme se to podívat. Je ještě před námi hodně práce,“ zakončil.

BK Opava - SLUNETA ÚSTÍ nad Labem 88:79 (26:16, 50:31, 69:53)

Body: Jurečka 15, Mokráň 12, Puršl 12, Švandrlík 12, Kouřil 11, Pecháček 9, Slavík 7, Farský 4, Šiřina 4, Kvapil 2 - Dailey 27, Nichols 17, Pecka 16, Nábělek 6, Johnson 4, Váňa 4, Karlovský 3 Žikla 2. Rozhodčí: Matějek, Kapaňa, Hartig. TH: 19/28:25/37. Dvojky: 29/69:24/65. Trojky: 11/34:6/29. Doskoky: 50:40. Fauly: 24:20. Diváci: 1723.