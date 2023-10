Na Nymburk chceme vyprodat halu, hlásí z Opavy. Poslední lístky v prodeji

/FOTOGALERIE/ Usmažit Nymburk ve žlutém pekle, to je přání opavských basketbalistů před sobotním duelem s nymburským gigantem. Opavě poslední dva duely nevyšly, o to více chce úřadující mistr v sobotu uspět. Zájem o utkání je velký, ve hře jsou poslední vstupenky. Cíl Opavských je jasný, a to vyprodat halu.

Opava chce na sobotu vyprodat halu | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík