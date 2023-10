VIDEO: Opavský křídelník Jakub Slavík o lítání i středečním duelu s Patrasem

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na opavské basketbalisty čeká ve středu úvodní zápas Ligy mistrů v řeckém Patrasu. Slezané čekal dlouhý přesun, jehož součástí byl i let z Krakova do Atén. Více už v následujícím videorozhovoru s Jakubem Slavíkem, a to přímo z aténského letiště.