/FOTOGALERIE/ I druhé vystoupení opavských basketbalistů v Baťovu poháru mělo vítězný konec. Slezané ve slovenském Svitu porazili bratislavský Inter 99:89. Ještě předtím stihli v rámci tréninku výšlap na Štrbské Pleso.

Inter Bratislava - BK Opava 89:99 | Foto: Dominik Janoš

„Podali jsme daleko koncentrovanější výkon, než ve čtvrtek. Výborně nám vyšla první čtvrtina,“ pochvaloval si opavský kouč Petr Czudek. Opavský tým šel během utkání několikrát do většího trháku a nakonec vyhrál o deset bodů. „Během zápasu jsme si vypracovali náskok. Ten se ale podařilo Interu stáhnout. Bylo to dáno ale i tím, že zkoušíme nové věci a zapracováváme nové hráče,“ podotkl trenér BK Opava. Novic Adam Pecháček si tentokrát zapsal čtrnáct bodů a osm doskoků. „Nebylo to špatné. Ukázal, že bude platným hráčem do naší rotace. Pozitivum vidím v tom, že si první minuty po zranění vzal Jan Švandrlík,“ zakončil trenér úřadujícího mistra.

Inter Bratislava – BK Opava 89:99 (18:29, 42:50, 62:79)

Body: Moses 20, Adomavičius 16, Pavlovič 14, Sudžum 12, Koller 7, Hudec 6, Ondruš 5, Pospíšil 4, Bertolette 3, Demko 2 – Slavík 26, Pecháček 14, Mokráň 11, Puršl 10, Šiřina 8, Jurečka 8, Kouřil 7, Zbránek 6, Švandrlík 4, Gniadek 3, Farský 2.