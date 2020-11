Basketbal blízko restartu? Má se začít dohrávkami

Basketbalová Opava by mohla jít brzy do akce. Ve čtvrtek proběhl online mítink zástupců všech dvanácti účastníků KNBL. Výsledek? Soutěž by se mohla rozběhnout kompletním devátým kolem, a to 16. listopadu.

BK Opava | Foto: Ondřej Ludvík