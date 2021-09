„Budujeme pozitivní obraz klubu, ještě více ho chceme zprofesionalizovat, zapojovat se do veřejného života,“ řekl jasně předseda představenstva Radim Vysocký.

„Chceme zvýšit naše sebevědomí, dostat klub do většího povědomí. Děkujeme za podporu našim partnerům, kteří nás dlouhodobě podporují. Toho si nesmírně vážíme. Nechceme naše soupeře jen dohánět, ale předhánět,“ zdůraznil klubový boss. Pokud chceme opavský basketbal ještě dál posunout a hrát dobře na evropské úrovni, potřebujeme k městu dalšího silného partnera. Ten v regionu není, proto se poohlížíme mimo něj,“ pokračoval Vysocký s tím, že klub pracuje s rozpočtem okolo sedmnácti milionů korun. „Je to ale částka pro celý klub, velká porce putuje do mládeže,“ vzal si slovo ředitel BK Opava Kamil Vajda.

Opava bude bojovat na více frontách. Vedle domácí ligy a poháru hrají Opavští i federální pohár, k tomu je čeká v Bulharsku kvalifikace o Ligu mistrů. V ní číhá na výběr trenéra Petra Czudka vítěz z dvojice Lukoil Levski Sofia – Prometey. Pokud by šel dál ukrajinský tým, došlo by k zajímavé konfrontaci. Hlavním koučem Prometey je totiž kouč českého národního týmu Ronen Ginzburg, kterému dělá právě Petr Czudek asistenta.

„Oba tito soupeři budou proti nám favority. Ale ukazuje se, že v basketbalu je možné všechno. Rozhodně se předem nevzdáme,“ zvedl prst Petr Czudek, jenž je zároveň sportovním ředitelem. Na případnou konfrontaci se svým reprezentačním kolegou se těší.

„Neno vidí do mé kuchyně, já zase do jeho. Oba se těšíme. Už jsme si i na toto téma dělali srandu. Ukazoval mi, koho podepsal a za kolik,“ pousmál se šéf opavské lavičky.

Kvalifikační skupina o Ligu mistrů se mohla hrát i v Opavě. „Usilovali jsme o její pořadatelství. Jenomže jsme narazili na dva problémy. Tím prvním bylo ubytování, neboť v daném termínu jsou Dny NATO a v Ostravě se hraje volejbalový šampionát. To se nám ale podařilo vyřešit. Bohužel jednou z podmínek bylo, aby zápasy byly vysílány v televizi, což se nám nepodařilo zařídit. Náklady na přenos byly strašně vysoké,“ vysvětlil Vysocký.

Pokud Opava v kvalifikaci neuspěje, bude hrát základní skupinu FIBA Europe Cup. „V tomto poháru nás čeká minimálně šest utkání, tři doma, tři venku,“ nastínil Czudek a dodal: „V lize chceme do finále, v poháru co nejvýše. Chceme, aby basketbal byl vlajkou lodí opavského sportu, byl jedničkou.“

Kádr má patnáct hráčů, sázka na zahraničního hráče

Opava jde do sezony s patnácti hráči i obměněným realizačním týmem. „Nově máme u áčka dalšího asistenta. Z Prahy přišel David Zach, který se bude trenérsky podílet ještě na přípravě týmů U15 a U17, bude také skautovat soupeře,“ odkryl Petr Czudek. „U týmu skončil kondiční trenér Michal Miřejovský, který dostal nabídku z basketbalové akademie. Jeho místo zaujme Honza Zlámal, který přichází ze Svitav. Bude taky pracovat u mládeže,“ doplnil výčet trenér.

Opavští po dlouhé době budou mít v kádru zahraničního hráče, a to pivota Mattiase Markussona. Švédský reprezentant, který je 221 cm vysoký, hrál naposledy v Americe. „Poté, kdy se musel Petr Bohačík vrátit do Ostravy, potřebovali jsme pivota. Natipoval nám ho právě David Zach a zatím to vypadá, že svou práci odvedl skvěle,“ chválil Czudek. „V Česku takový hráč nebyl, proto jsme se poohlédli v zahraničí. Navíc není tolik finančně náročný, jako případný český pivot,“ vzal si slovo Radim Vysocký.

Hned po konci loňské sezony podepsala Opava rozehrávače Radovana Kouřila, který ve Slezsku sezonu dohrával jako kmenový hráč Olomoucka. Ze Svitav se vrátil Rostislav Dragoun, z mládeže byl posunut do prvního týmu Kryštof Kavan.

„Ještě je třeba říci, že po roční pauze způsobené zraněním, naskočil Radim Klečka. Musím říci, že vypadá moc dobře a věřím, že zase bude bavit diváky svými kousky,“ řekl ještě Czudek a dodal: „Kádr musíme mít široký, jak z hlediska konkurence, tak kvůli tomu, aby se nestalo, jak při poslední účasti v Lize mistrů, že jsme na Tenerife hráli s šesti hráči. Ve hře je také rezervní tým, který trénuje David Klapetek. „Béčko má jasný cíl, hrát o postup do první ligy,“ pravil sportovní ředitel BK.

Nové logo, plná hala

Opava se rozhodla po více než dvaceti letech změnit klubové logo.

„Chceme působit jako moderní a ambiciózní klub, proto jsme se rozhodli ve spolupráci s externími partnery připravit nové logo symbolizující basketbalový míč, slezskou orlici a plameny žlutého pekla, které se každý rok, zejména při zápasech play-off, pořádně ‚rozhoří‘. Nové logo celkově navozuje pocit sebevědomí, energie, síly, odhodlání a použité barvy pak i naši snahu být nejlepší,“ vysvětlila ředitelka marketingu BK Opava Alexandra Šimonová.

„Věříme, že cestu do haly si najdou i diváci, rádi bychom ji vyprodali. Cesta vede přes dobré výsledky,“ řekla ještě. Vedení BK také usiluje o to, aby se v Opavě představila reprezentace. Ve slezské metropoli by se měl odehrát kvalifikační duel s Litvou.

Základním stavebním kamenem mládež

Opava má svou filozofii postavenou na práci s mládeží. Na jedenácti základních školách má své přípravky. „Nabízíme tímto dětem další tři hodiny tělesné výchovy navíc. Nejde přitom jen o basketbal. Na tento odpolední tělocvik chodí naši trenéři i hráči a samozřejmě učitelé konkrétní školy. V tomto snažení nás zabrzdil covid, v polovině září ale opět startujeme,“ řekl ředitel BK Opava Kamil Vajda.

„Co se týká samotného klubu tak držíme pyramidu od U10 až po U19. Podařilo se nám vybojovat extraligu v kategorii U17, letos na ní chceme dosáhnout s U19,“ nastínil ředitel a dodal: „Máme i mládežnická béčka. Chceme dávat prostor všem, kteří chtějí hrát basketbal.“ První úspěchy se dostavily. Opava má v současné době už i mládežnické reprezentanty, kteří startovali na Evropské šampionátu.