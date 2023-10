Basketbalové béčko Opavy má slušnou formu. Ve 3. kole ligová rezerva úřadujícího mistra přehrála po dobrém výkonu Nový Jičín 83:70. Svěřenci trenéra Kryštofa Vlčka jako jediní v soutěži ještě neprohráli a vedou první ligu.

Kryštof Vlček | Foto: Ondřej Kovalčík

„Nový Jičín má kádr namixovaný z mladých a zkušených hráčů,“ řekl úvodem opavský kouč Kryštof Vlček. Ve sestavě Nového Jičína naskočili i dva exopavští hráči Václav Bujnoch s Lukášem Bukovjanem. „Velmi mile mě překvapila i divácká návštěva. Co trénuji béčko, tak tolik diváků jsem ještě nezažil,“ přiznal trenér BK Opava.

Opava vstoupila do zápasu velmi dobře. „Brzy jsme vedli více než o deset bodů a náskok jsme navyšovali. Hráli jsme týmově na obou polovinách palubovky a akce z útočné byl oceněny často potleskem diváků. Jako třeba spolupráce Motyčky s Kadaňkou,“ chválil Kryštof Vlček. „Mohli jsme se opřít o duo Kavan se Štěpánkem. Oba zahráli velmi dobře a v jednu chvíli jsme vedli i o devětadvacet bodů,“ řekl ještě k úvodnímu dějství kouč Opavy. „Ve druhém poločase nastoupil soupeř daleko tvrději a my jsme měli s tím chvilku problémy. Náš náskok byl ale tak komfortní, že jsme si to do konce zápasu pohlídali. Těší mě, že si zahráli všichni hráči,“ dodal Vlček. Na novojičínské straně zářil Václav Bujnoch, který zaznamenal double – double.

BK Opava B – Nový Jičín 83:70 (27:12, 49:23, 61:42)

Body: Štěpánek 20, Kavan 15, Lazecký 10, Š. Kurečka 9, Kadaňka 8, Pavelek 6, E. Myšák 6, Sosna 4, Henzl 3, Motyčka 2 – Bujnoch 20, Havlík 11, Svoboda 11, Bukovjan 10, Jakubu 5, Kelar 2, Čank 2, Tomek 2. Rozhodčí: Petrák, Zavřel. TH: 12/14: 19/25. Trojky: 5:5. Doskoky: 45:43. Fauly: 19:14. Diváci: 216.