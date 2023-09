Velkým překvapením skončilo utkání úvodního kola první basketbalové ligy. Béčko Opavy si totiž vyšláplo na Královské Sokoly z Hradce Králové. Východočeši, kteří sestoupili z nejvyšší soutěže, jsou hlavním aspirantem na postup. Nicméně ve Slezsku jim pšenka nekvetla. Tým okolo hrajícího trenéra Pedji Stamenkoviče prohrál 72:78.

Trenér opavské rezervy Kryštof Vlček. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Nastoupili jsme proti loňskému účastníkovi KNBL, který měl sice obměněný kádr, avšak stále hodně zkušený. Tým vedl z pozice hrajícího trenéra Pedja Stamenković, který nám na začátku utkání trefil dvě trojky. Pod košem nám dělala problém dvojce pivotů Jelínek se Sedmákem, která těžila z útočných doskoků a dobrými nájezdy rozehrávačů,“ začal utkání rozebírat trenér opavské rezervy Kryštof Vlček. „My jsme se naopak snažili hrát velmi rychle, z čehož jsme dali několik jednoduchých košů, které nás drželi ve hře,“ pokračoval mladý kouč.

Na začátku třetí čtvrtiny si Hradečtí vytvořili devítibodové vedení. „My jsme se výbornou týmovou obranou odrazili do otáčení zápasu. Po trojce Henzla na konci třetí čtvrtiny jsme šli poprvé do vedení,“ podotkl Kryštof Vlček.

Ze zápasu, který měl mít jasný průběh, se stalo drama. Opava vsadila na zónu. „Tři minuty do konce zápasu trefil hostující Mráz trojku, na kterou ihned reagoval také trojkou Štěpánek a bylo opět vyrovnáno. Posledních pět útoků Hradce jsme ubránili a šestkami si vytvořili vítězný náskok,“ popisoval Kryštof Vlček hektický závěr. Opavští nakonec zápas dotáhli do vítězného konce. „Jsem rád, že se k nám vrátil náš odchovanec Pavelek, který dal patnáct bodů a prezentoval se dobrou obranou. Celkově jsem na svůj tým pyšný, a to jak fungoval na palubovce a i mimo ni,“ zakončil trenér opavské rezervy.

BK Opava B – Královští Sokoli 78:72 (13:20, 34:38, 55:53)

Body: Štěpánek 23, Kavan 16, Pavelek 15, Henzl 7, Š. Kurečka 6, Lazecký 5, Kadaňka 3, E. Myšák 2, Vavrečka 1 – Jelínek 20, Sedmák 13, Dvořák 12, Mráz 11, Stamenkovič 11, Svojanský 5. Rozhodčí: Nehoda, Fanta. TH: 18/27:11/20. Trojky: 6:13. Doskoky: 34:45. Fauly: 22:21. Diváci: 100.