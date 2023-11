/FOTOGALERIE/ Opavští basketbalisté jsou ve Vilniusu, kde je čeká další zápas v prestižní Lize mistrů. Cesta do hlavního litevského města byla na pohodu. Tým vyrazil od haly zbrusu novým autobusem Patrika Lamly v osm hodin ráno. Po šestnácté hodině litevského času již dorazila opavská výprava do hotelu Marriott. Po krátkém odpočinku následoval večerní trénink.

Opavu čeká v úterý třetí vystoupení v Lize mistrů | Foto: Dominik Janoš

Úřadujícího mistra nejdříve čekal let z Katovic do Varšavy. Po hodinové pauze nabrali Slezané směr Vilnius. V litevské metropoli na ně nečekalo zrovna přívětivé počasí. Svou roli sehrál i časový posun. V Litvě se ručička hodinek posunula totiž o hodinu směrem dopředu. „Většinu času jsme strávili na cestách. Bylo to ale méně náročnější, než do Patrasu. V letadle jsme strávili celkem necelé dvě hodiny a hlavně nám odpadlo zdlouhavé cestování autobusem,“ přiblížil vedoucí opavského týmu Dominik Janoš.

VIDEO: Radek Farský o vítězství Opavy v derby i úterním duelu v Litvě

Večer čekal na opavský tým v hale Rytasu předzápasový trénink. „Tentokrát je večerní trénink náročnější, než bývá obvykle, a to z toho důvodu, že kluci měli v neděli volný den,“ prozradil jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček. „Šlo o to, abychom si oživili i některé taktické prvky,“ řekl ještě. Jako první si vzal ale tým do parády kondiční trenér Jan Zlámal, až poté následovaly ryze basketbalové věci.

V úterý je na programu samotné utkání. „Před utkáním přijde na řadu dvakrát video a předzápasový trénink,“ prozradil Dominik Janoš.

V 19.30 místního času čeká na Slezany zápas v Avia Solutions Group Aréně domácí Rytas Vilnius. „Musíme být připraveni na bouřlivé prostředí. Jsme moc rádi, že za námi dorazili i naši fanoušci,“ zakončil Dominik Janoš.