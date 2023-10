/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Přes dvě tisícovky diváků opavské basketbalisty k vítězství nedohnali. Slezané ve svém letošním druhém vystoupení v Lize mistrů nestačili na francouzský Dijon. Prakticky po první čtvrtině bylo rozhodnuto. Czudkův výběr nakonec prohrál 67:104.

BK Opava - Gijon | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavští bojují s marodkou. Zbránek, Kouřil a Kvapil byli mimo sestavu. Zcela zdrávi nebyli ani Jurečka s Farským. Slezané začali nervózně, hráli bojácně, místy byli hodně měkcí. Nebyli schopni trefit koš, navíc svůj den neměl Jakub Šiřina, což byl při absenci Radovana Kouřila problém. Po přestávce Opavští náskok Dijonu stáhli, ale šlo jen o chvilkovou epizodu. "Šance na lepší výsledek určitě byla, kdybychom ovšem vstoupili do utkání jinak. Z nepochopitelného důvodu jsme začali hodně měkce. Vyplynulo to asi z nějaké nervozity. Soupeř si udělal dvacetibodový náskok a my jsme byli zralí na ručník. Naštěstí se trefil Honza Švandrlík. Dobré minuty měl Kryštof Kavan. Ti nás trošku podrželi,“ řekl po zápase Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka.

„Měli jsme docela dobrý vstup do druhého poločasu, kdy jsme stáhli náskok soupeře na nějakých patnáct bodů. Jenomže pak přišla šňůra hloupých ztrát a úmyslný faul. Soupeř začal svůj náskok navyšovat a s přehledem vydal,“ řekl ještě Vlček. K marodce týmu poznamenal: „Každá absence je citelná. Dnes nám chyběl Radovan Kouřil. Ligu mistrů má hodně rád. Těšil se na ni. V momentě, kdy to Kubovi Šiřinovi nešlo, určitě by nám pomohl.“

Nenad Marković (trenér Dijonu): „Do Opavy jsme jeli po dvacetibodové porážce ve francouzské lize. Náš tým nebyl zrovna v nejlepším rozpoložením. Navíc jsme absolvovali náročnou cestu. Letecky do Vídně a pak autobusem. Opava sice prohrála v Patrasu, víme ale, že doma je silná. Šli jsme do utkání s respektem. Rozhodl náš dobrý vstup, soupeře jsme zaskočili a udávali tempo hry. Mezi Dijonem a Opavou je kvalitativní rozdíl, to nezastírám. Ale i na takový zápas se musíte umět připravit. Kdybychom nepodali koncentrovaný výkon od samého začátku, nemusel nám zápas vyjít. Musím ocenit opavské fanoušky.“

BK Opava – Dijon 67:104 (9:22, 32:50, 51:82)

Body: Pecháček 14, Švandrlík 14, Mokráň 10, Puršl 6, Farský 5, Jurečka 5, Gniadek 5, Slavík 4, Šiřina 2, Kavan 2 – Lazič 17, Onianuque 17, Hunt 16, Hrovat 14, Dokossi 12, Ducote 10, Holston 10, Alingue 3, Rousselle 3, Vincennes 2. Rozhodčí: Liszka, Praksch, Zashchuk. TH: 13/20/18:27. Trojky: 6:12. Doskoky: 39:36. Fauly: 24:23. Diváci: 2020.