Opava /2 x VIDEO, FOTOGALERIE/ – Naděje na účast v předkole play off stále žije. Opavští basketbalisté v sobotu na domácí palubovce po dobrém výkonu porazili favorizovaný tým USK Praha. Hra v podání Czudkova výběru se musela líbit. Domácí se prezentovali kvalitní obranou, která byla základem k důležitému vítězství.

Začátek zápasu ale domácí nenalezl zrovna v nejlepším rozpoložení a brzy prohrávali 4:9. „Začali jsme ustrašeně, ale brzy jsme do zápasu dostali," řekl opavský rozehrávač Jakub Šiřina. Ale už ve druhé polovině úvodní desetiminutovky domácí převážili misky vah na svou stranu. Čtyřmi body v řadě se o to zasloužil Sokolovský. Po úspěšném tříbodovém pokusu vedla Opava 19:14.

Pražany v těchto chvílích držel opavský odchovanec Viktor Cvek, jenž za deset minut stačil nasázet svému mateřskému klubu tři trojky.

Opava se rozehrála k velkému výkonu, její obrana dělala soupeři velké problémy. „Nebyli jsme schopni Opavu bránit, dovolili jsme jí hlavně v prvním poločase dát hodně bodů. Navíc my jsme se nebyli schopni střelecky prosadit, pod košem nám dělal velké problémy hlavně Kramný," přiznal kouč USK Kenneth Scalabroni.

Opava bavila diváky i pěknými akcemi a její náskok začal narůstat, důležitým faktorem byl doskok, disciplína, ve které třeba v Chomutově Czudkovci vyhořeli. V sobotu to bylo ale úplně o něčem jiném. „Druhá čtvrtina byla pro vývoj zápasu důležitá, vypracovali jsme si v ní jedenáctibodový náskok. Navíc jsme hráli i dobře, klíčový byl také fakt, že se nám podařilo ubránit Standu Votroubka," podotkl trenér vítězného týmu Petr Czudek.

Ve druhém poločase se snažili hosté s výsledkem ještě něco udělat, ale marně. S chutí hrající Opava si zápas vzít nenechala a dokráčela k zaslouženému vítězství. „Opava odehrála solidní utkání, jasně nás přeskákala, prostě nám dnes dala co proto," shrnul Kenneth Scalabroni. „USK k nám přijelo v pohodě. Odehrálo solidní zápasy proti Jindřichově Hradci a Levicím. My jsme ale podali velmi dobrý výkon, kluci zápas odedřeli. Dobrou práci odvedli pivoti. Pro nás je toto vítězství velmi důležité," zdůraznil Petr Czudek.

Ve středu jede jeho tým na palubovku posledního týmu soutěže Ústí nad Labem. „Chtělo by to přivést už nějaké vítězství z venku. Pokud se vyvarujeme výpadku a budeme plnit, to co si před zápasem řekneme, máme šanci," doplnil Jakub Šiřina.

BK Opava – USK Praha 77:62 (22:20, 49:38, 61:44)

Body: Blažek 23, Martin a Kramný 15, Dokoupil 7, Šiřina 5, Sokolovský a Vlček 4, Vaňák a Miklošík 2 – Meno 14, Cvek 13, Votroubek 11, Vocetka 10, Šotnar a Mareš 5, Feštr 4. Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Holubek. Fauly: 19:19. TH: 9/10:3/8. Trojky: 8:9. Doskoky: 47:27. Nejlepší hráč: Radim Kramný