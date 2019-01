Kolín – Opavští basketbalisté se vrací z Kolína se solidním nášupem. Slezané propadli v obraně, i přesto se až do třetí čtvrtiny drželi. Bohužel poté úplně odpadli a nakonec prohráli o jednadvacet bodů.

Ilustrační foto | Foto: REUTERS/Bill Waugh

Trenér Petr Czudek opět postrádal zraněného Tótha se Sokolovským a na hře jeho týmu to bylo znát. „Bohužel jsme utkání nezvládli v obranné fázi," povzdechl si opavský trenér.

Ovšem Kolín také v obraně nijak nevynikal. „Když se nám podařilo náskok soupeře stáhnout na tři body, udělali jsme dvě chyby a domácí šli znovu do trháku," řekl Petr Czudek.

Od třetí čtvrtiny už na palubovce existovalo jen jedno mužstvo, a to Kolín. „V útoku nás drželi oba Kubové, poté co jim došly síly, šla naše hra dolů," řekl trenér opavského výběru. „Chtěli jsme soupeře zaskočit, bohužel se nám to nepodařilo," dodal Petr Czudek.

Další zápas čeká Slezany až za týden. „Musíme dobře potrénovat a zvednout se. Uvidíme, jak rychle se dají do kupy zranění hráči," uzavřel trenér BK Opava.

BC UNIKOL Kolín - BK Opava 98:77 (23:20, 55:46, 84:61)

Body: Bolds 29, Machač 16, Field 14, Radulović 10, Benáček 9, Ubilla 8, Vyoral 7, Matějka 2, Zuzák 2, Kříž 1 - Šiřina 23, Blažek 22, Palát 10, Miklóšik 9, Dokoupil 7, Kvapil 2, Vaňák 2, Vlček 2. Rozhodčí: Lukeš, Vondráček, Kec. Fauly: 22:23. TH: 19/14:25/19. Střelba 2b.: 50/27:27/17, 3b.: 25/10:28/8. Doskoky: 34:30.