/FOTOGALERIE, VIDEO/ Úřadující basketbalový mistr z Opavy pomalu vyhlíží novou sezonu. Slezané v ní mají opět velké plány. Czudkův výběr čekají boje na více frontách. Ostře sledovaná bude prestižní Liga mistrů. Už teď je jasné, že o basketbal je ve slezské metropoli zájem. Do oběhu šlo už 1456 permanentek. Klub představil i nové partnery. Jedním z nich je i Puma.

Opavští vstoupí do sezony 23. září zápasem v Ostravě, první utkání Ligy mistrů je na programu 18. října, a to v řeckém Patrasu. „Nyní máme před sebou dva turnaje na Slovensku, ten ve Svitu bereme i jako menší soustředění, kde chceme dát tým ještě více do kupy,“ řekl sportovní ředitel a trenér BK Opava Petr Czudek. „Velkých výzev se nebojíme. Nymburk bude chtít titul zpátky, my jsme ale o rok starší a zkušenější. Jsme na tom lépe než loni. Cílem je obhajoba titulu, chceme být také úspěšní v Československém poháru,“ řekl jasně opavský kouč.

Opavu čeká také účast v Lize mistrů, zkušenosti s touto soutěží už má. „Ligu mistrů jsme už měli jednou možnost hrát a dostali jsme hned skupinu smrti. Nebyli jsme na tuto soutěž připraveni, jak v klubu, tak co se týká samotných hráčů. Byla to pro nás ale velká zkušenost. Věřím, že letos to bude lepší i když jsme pořád velký outsider. Budeme mít opět skvělé publikum v zádech, což bude velkou pomocí,“ podotkl Petr Czudek.

Co se týká hráčského kádru, tak skončil Dylan Carl. Jan Mička odešel na hostování do NH Ostrava. Rostislav Dragoun se dává dohromady po vážném zranění kolena. Naopak jako velká posila se jeví pivot Šimon Puršl, který dorazil z Brna. „Do sezony jdeme s dvanácti hráči. Uvidíme, jak na tom budeme zdravotně. Jsme připraveni na aktuální situaci reagovat případným příchodem nového hráče,“ přiznal trenér Czudek, který se také vyjádřil k Rostislavu Dragounovi. „Rosťa přerušil hráčskou smlouvu. Nyní pracuje v klubu jako kondiční trenér u mládeže. Pomalu začne s tréninkem, bude se rozehrávat v béčku. Nechceme jeho návrat po vážném zranění uspěchat. Věřím, že během sezony se k týmu připojí a i on bude jednou z posil,“ doplnil trenér Czudek.

Opavský basketbal, to ale není jen mistrovské áčko. „Uzavřeli jsme další spolupráci s deseti základními školami, pokračujeme tak v našem dlouholetém projektu. Děti trénují čtyřikrát týdně, a to pod dohledem našeho trenéra. Navíc každá škola má za patrona jednoho hráče áčka,“ přiblížil Petr Czudek. BK Opava má na školách momentálně v tréninku 250 dětí. Garantem tohoto projektu je David Klapetek, který má pod sebou zároveň žákovské týmy.

Opavští mají aktuálně všechny své mládežnické výběry v nejvyšších soutěžích. „Pokud bude možnost, rádi bychom hráli i juniorskou Ligu mistrů,“ vzal si slovo ředitel BK Opava Radim Vysocký. Jen pro upřesnění, Slezané mají aktuálně 180 aktivních mládežníků.

Velkým pozitivem v Opavě je obrovský zájem fanoušků. „Naši fanoušci jsou skvělí. Jsme vděčni za jejich podporu, navíc jezdí v hojném počtu i na venkovní zápasy,“ pochvaloval si ředitel BK Opava Radim Vysocký. V současné době je už v oběhu 1 456 permanentní vstupenek.

Co se týká financí, tak klub pracovat s rozpočtem 30 až 32 miliónu korun. „Z této částky jde 18 miliónů na provoz prvního týmu,“ prozradil klubový boss. Opavští mají momentálně 35 partnerů. Mezi nové se řadí společnost Puma, která bude dělat kompletní servis prvnímu týmu a rezervě.