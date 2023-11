/FOTOGALERIE/ Víceúčelovou halu v Opavě zaplnili basketbaloví mládežníci. Slezská metropole hostila akci Jr. NBA League. Jde o jedinečný projekt pro děti ve věku 10-12 let. Jedná se o basketbalový turnaj kopírující herní systém NBA, který má za úkol propagovat basketbal po celé České republice.

JR NBA | Foto: Deník/Petr Widenka

Každá škola zúčastněná v projektu, respektive družstvo, reprezentuje jeden z 30 týmů NBA, který jim je přidělen na základě draftu. Projekt je ve stejné podobě realizován po celém světě a NBA se na organizaci aktivně podílí.

Školy jsou rozděleny do západní a východní ligy, každá liga má šest divizí. V Opavě se odehrály odvetné zápasy Divize A, již dříve týmy změřily své síly v Ostravě.

Z pětičlenné skupiny postoupily do play off výběry ZŠ Matiční z Ostravy (New York Knicks) a ZŠ Vrchní z Opavy (Philadelphia 76ers). Vyřazovací boje se uskuteční na konci měsíce v Ostravě, z toho postupují nejlepší čtyři týmy do velkého finále.

Nejužitečnějším hráčem se stal Michal Běťák ze ZŠ Otická, Anna Wojnarowská ze ZŠ Matiční, Richard Kocián ze ZŠ Boženy Němcové, Elen Mertová ze ZŠ Vrchní a Magdaléna Medvecová ze ZŠ a MŠ Ostrčilova.