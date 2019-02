/2 x VIDEO, FOTOGALERIE/ Třetí opavské vítězství v sezoně se rodilo těžce. Slezané nezvládli první poločas, nedařilo se jim pokrýt Kerra. Po přestávce ale zvedli hlavy a výsledek otočili. V samotném závěru nedali domácí pět šestek v řadě, ale soupeř toho nedokázal využít.

Opava sice dobře začala, vytvořila si náskok, o ten ale přišla. Kerr si dvakrát došel pro koš s faulem a když se trefil Smithson z perimetru, začali si Tuři budovat náskok. Ten v jednu chvíli vystoupal na deset bodů.

Opavští chtěli s výsledkem něco udělat. V závěru prvního poločasu se podařilo Šiřinovi snížit na 45:51.

Do druhého dějství vstoupili dobře, po Klečkově trojce to bylo o tři, jenomže Roseboro kontroval stejným bodovým obnosem. A Kerr zpod koše poslal Tury do sedmibodového trháku. Na konci třetího dějství se dvakrát za sebou prosadil Bujnoch a bylo to jen o dva. Jelínek sice byl v šestkách stoprocentní, ovšem na druhé straně Bujnoch taky – 62:64.

Čtvrtá desetiminutovka začala trojkou Šiřiny a bylo zaděláno na drama. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Po Puršlově trojce vedli hosté 67:69, následně z trestných hodů srovnával Kouřil.

Opava začala přidávat na obrátkách. Ve 34. minutě se z dálky trefil Kouřil – 74:70. Turům očividně začaly docházet síly. Slezané zabrali v obraně a utekli do šestibodového vedení. Opavští měli v této fázi střetnutí navrch.

Avšak v závěru nedali pět šestek v řadě, naštěstí byli úspěšní na doskoku a utkání dotáhli do vítězného konce.

BK Opava – Dekstone Tuři Svitavy 81:80 (24:30, 45:51, 62:64)

Body: Šiřina 20, Klečka 18, Kouřil 13, Zbránek 9, Bujnoch 8, Kvapil 6, Gniadek 4, Jurečka 3 – Kerr 24, Smithson 15, Slezák 11, Roseboro 10, Marko, Puršl 6, Teplý, Stria 3, Jelínek 2. Rozhodčí: Blahout, Jedlička, Komprs. Fauly: 18:20. TH: 16/23:9/14. Dvojky: 22/39:16/28. Trojky: 7/27:13/32. Doskoky: 35:39. Pět chyb: 40. Kerr. Diváci: 997. Nejlepší hráč: Gareth Kerr.