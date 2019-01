Nový Jičín /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ - Psychologické drama s nervydrásajícím dějem do samotného konce. Tak by se dalo charakterizovat úvodní utkání čtvrtfinálové série play off basketbalové Mattoni NBL mezi domácím Geofinem a Opavou.

Do utkání lépe vstoupili hosté, kteří po dvou přesných zásazích čekali na odpověď domácích. Ta postupně narůstala až přešla v 7. minutě do prvního vedení Geofinu (14:13). Poté ale nebojácní Opavané opět zabrali a až do 14. minuty udržovali nepatrný náskok (27:27).

Od té chvíle ale přálo domácím, kteří dokonale využili, trestnými hody, chyb Opavy, která jich do konce druhé části měla na svém kontě již 21.

Desetibodový náskok, který si domácí vzali do třetí části se ukázal jako nedostatečný. Během necelých 4 minut Opava otočila 48:49 a ve 25. minutě již vedla o deset bodů (48:58). Vše se schylovalo k infarktovému závěru.

Až tři a půl minuty před koncem Nový Jičín srovnal (75:75). Od té doby to bylo maximálně o koš. Rozhodující se ukázala být až 40. minuta. V ní za stavu 82:82 házel Nový Jičín dva trestné hody. Definitivní pohřeb Opavy zajistil Walker, který dvě sekundy před koncem proměnil další dva trestné hody.

Zbyněk Choleva (Nový Jičín)

Jsem hodně rád za vítězství. Je to play off. Vyhráli jsme pouze o čtyři body, ale i to se bere. Opava nám dělala problémy. Začali jsme rozpačitě, poté jsme se chytili. Ve druhé půli jsme ztratili desetibodový náskok a poslední čtvrtka nás stála hodně sil. Opava produkovala agresivní styl na hranici trestu.

David Klapetek (Opava)

Gratuluji Novému Jičínu k vítězství. Má kvalitní celek a asi to bylo zasloužené. Trochu mi vadí, že se mu zbytečně pomáhá, a myslím si, že to ten tým nepotřebuje. Víc k tomu nemám co dodat.

Geofin Nový Jičín - BK Opava 86:82 (17:22, 44:34, 61:68)

Body: Muirhead 17, Ubilla 16, Šarović 13, Walker 9, Pandula 7, Pospíšil 7, Reinberger 5, Hájek 4, Gavlák 4, Pelikán 4 - Blažek 17, Pumprla 16, Dygrýn 14, Kratochvíl 11, Štec 6, Čarnecký 6, Šiřina 5, Hrubý 5, Šoška 2

Trojky: 11/5 - 23/7, TH: 37/31 - 13/11, Fauly: 19:35, 5 chyb: 31. Čarnecký, 40. Dygrýn, 40. Kratochvíl (všichni Opava), Rozhodčí: Vyklický, Hrůša, Hartig, Diváci: 1100, Stav série: 1:0