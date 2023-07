„Máme za sebou náročnou sezonu s krásnou zlatou tečkou,“ řekl ředitel BK Opava Radim Vysocký. „Laťku jsme si nastavili strašně vysoko. Na druhou stranu máme před sebou nové a velké výzvy,“ podotkl šéf BK. Přestože pro BK Opava pracuje krátkou dobu, práce ho zcela pohltila. „V basketbalu jsem se našel. Kolem sportu se točím strašně dlouho, vlastně celý život. Pracoval jsem na pozicích od předsedy klubu, trenéra až po mezinárodního rozhodčího v triatlonu. Co je možná trochu jiné, že jsem do basketbalu přinesl i jiný, než čistě sportovní pohled. Přestože jsem sportovec, tak hodně mě zajímají věci kolem, jako například ekonomický chod klubu,“ svěřil se Radim Vysocký. Více už v následujícím rozhovoru.

Radime, Opava se postarala o největší překvapení roku. Mistrovský titul nikdo nečekal, hlavně pak vzhledem k průběhu sezony, kdy se vám moc nedařilo…

Podařilo se nám něco, co jsme si v průběhu sezony vůbec nedokázali představit. Je to vyvrcholení a završení práce, která se v Opavě odvádí. Náš tým je dlouhou dobu pospolu, což na jednu stranu může být nevýhoda, na druhou stranu v play-off se to ukázalo jako výhoda. Zlatá medaile je odrazem i toho, jak jsou v klubu všichni lidé nastavení. Je to odraz celkové atmosféry v BK Opava.

Když půjdeme po stopách nedávno skončené sezony, byly okamžiky, kdy se týmu nedařilo. Museli jste dokonce do předkola, trenér Petr Czudek hovořil i o tom, že impulzem pro tým by mohla být jeho rezignace. Jak vnímalo vedení klubu tuto situaci?

Samozřejmě jsme výsledky řešili, přece jenom od Opavy se čekalo více. Byly na nás tlaky z různých míst, abychom s tím něco udělali. Ano, Petr zmínil svou rezignaci, ta ale nebyla na programu dne. Dali jsme mu volnou ruku, nechali na něm, ať tým vytáhne z krize. Šlo o správné rozhodnutí a důvěru, kterou jsme mu dali, nám vrátil. Proběhla i schůzka s hráči. Rozhodně to ale nebylo o tom, že by nad některým z kluků visel Damoklův meč. Tým ukázal že má vnitřní sílu, deku, která na něm ležela, dokázal ze sebe setřást.

Svým způsobem paradoxem bylo to, že byť se týmu výsledkově nedařilo, diváci chodili, a to ve velkém počtu. Návštěvnost téměř neklesla pod tisícovku…

Toho si nesmírně vážíme. V české lize se můžeme pyšnit takovými návštěvami jen my. Navíc u nás nechodí na basket jen diváci, ale fanoušci, kteří fandí. Jsou s týmem, stojí při něm. Po sezoně se mi na stůl dostaly oficiální statistiky návštěvnosti. V dlouhodobé části čítala průměrná ligová návštěva 806 diváků na utkání. U nás je to 1760. S tím, že v play off to bylo 2750 diváků. Celkem do naší haly v loňské sezóně na basketbalové zápasy A týmu přišlo více než 51.000 fanoušků.

Kdy vy osobně jste začal věřit, že by to mohlo vyjít?

Přesto, že jsem v řadě věcí pesimistický, byl jsem optimista v tom, že se do play- off dostaneme. Myslel jsem, že tam půjdeme přímo a ne přes předkolo. Poté, co jsme ve třetím duelu předkola porazili Slavii, navíc to bylo po dobrém výkonu, jsem věřil, že medaili urveme. Musím ale přiznat, že jsem nečekal Po pravdě jsem ale nečekal, že to bude titul.

Jak prožíváte zápasy své Opavy?

Musím přiznat, že celkem emotivně. A to jak úspěchy, tak neúspěchy. Stává se, že po nepovedených zápasech nespím. Snažím se sám týmu ze své pozice pomoci, hledám věci, kterými bych mohl .přispět. Ne vždy se mi to povede. Petr Czudek o mně říkává, že se na zápasy dívam hodně pohledem fanouška.

Třeba v sérii s Brnem jste šel přímo do kotle mezi fanoušky namísto toho, abyste utkání sledoval z VIP prostoru…

Sedávám i při domácích zápasech na stejném místě, a to mezi lidmi. To samé platí i o venkovních utkáních. Nepamatuji si, že bych seděl někdy v nějaké VIP lóži. Jsem raději mezi lidmi. Myslím si, že by měla být linka mezi vedením klubu a fanoušky.

Měli jste v premiérovém řádu pro hráče i položku za případný zisk mistrovského titulu?

Každý rok vypisujeme odměny za titul. Hráči před startem sezony jsou seznámeni s prémiovým řádem. Své slovo jsme dodrželi a kluci dostali prémie za zlatou medaili vyplacenou.

Když to trochu odlehčíme, tak to byla čára přes rozpočet. Přece jenom s titulem se určitě nepočítalo…

(usměje se). To je pravda. Ale na druhou stranu se nám několikrát podařilo vyprodat halu, což bylo finančně hodně zajímavé.

Zisk ze vstupného je pro vás důležitou položkou?

Fanoušci jsou hodně velkým přínosem do našeho rozpočtu. Výnosy z tržeb jsou nezanedbatelnou částí.

Je po zisku titulu poznat i větší zájem ze strany partnerů? A cítili jste od nich nějaký tlak, když se výsledkově nedařilo?

Samozřejmě, že od sponzorů tlak byl. Měli jsme s některými na toto téma i debaty. Ale jak jsem řekl, nechali jsme to na Petrovi, což se vyplatilo. Po zisku titulu to bylo fajn, všichni nás poplácávali po zádech, ale momentálně se to zatím neprojevuje na tom, že by ze jejich strany byl zájem spolupráci vylepšit.

A jak to vypadá s následující sezonou, máte ji finančně vykrytou?

Co se týká příští sezony, tak probíhají jednání s partnery. Jsme velmi rádi za spolupráci s městem, té si hodně vážíme. To samé platí i o Moravskoslezském kraji. Není žádným tajemstvím, že provozujeme i hotel a výtěžek z toho nám pomůže k pokrytí sezony.

Kolik stojí aktuálně Opavu sezona, a to i včetně mládeže?

V loňském roce jsme fungovali s rozpočtem necelých 27 miliónů korun. Každým rokem se nám rozpočet navyšuje, protože náklady rostou. Ať už jsou to energie, ať je to doprava a věci s tím související. Snažíme se o navýšení odměn pro trenéry mládeže.

Opavě se podařilo postoupit do základní skupiny Ligy mistrů…

Je to fajn. Je to pro nás dobré i z hlediska nákladů. Odpadá nám předkolo, které je relativně drahé. Budeme hrát ve čtyřčlenné skupině.

Liga mistrů ve fotbale je o pěkných finančních výnosech. Jak je tomu v basketbalu?

Vůbec to není o tak velkých penězích jako ve fotbale. Dostanete malý příspěvek od FIBA, ale bavíme se o statisícových částkách. Na druhou stranu je tam spousta věcí, které musíme ve vztahu k FIBA splnit, takže se účastí v Lize mistrů určitě finančně nezahojíme.

Co říkáte na soupeře, které vám určil los?

V Basketball Champions League není lehkých soupeřů. Jsme mezi 32 týmy, které budou hrát v 8 základních skupinách . Nám los určil francouzský JDA Bourgogne Dijon, litevský Rytas Vilnius a řecký Promitheus Patras. Samozřejmě jsme mohli dostat soupeře zvučnějších jmen, ale vylosované týmy slibují zajímavou diváckou podívanou, kdy bude možno vidět nejlepší evropské celky u nás na živo. Přistupujeme ke všem soupeřům s pokorou, ale na druhou stranu jsme úřadujícím mistrem, a to musí být na našem sebevědomí a výkonu vidět.

Opava žije mistrovským titulem. Ovšem v extralize máte dva dorostenecké týmy. Navíc i v mládežnických kategoriích reprezentanty…

Máme v juniorských kategoriích reprezentanty, což hodnotíme velmi pozitivně. Máme kluky i v seniorském áčku. Jakub Slavík i Šimon Puršl jsou v širším výběru. Kuba Mokráň je jedním ze stěžejních hráčů slovenského národního týmu. A když se podíváme na mladší kategorie, tak jsou Motyčka s Henzlem v osmnáctkách. Krom toho členové našeho realizačního týmu pracují u různých reprezentací. Kuba Šiřina je asistentem u dvacítek. U stejného výběru je kondičák Honza Zlámal, který by měl částečně spolupracovat i s mužskou reprezentací. V osmnáctkách funguje David Zach a masér Tomáš Roman jezdí s juniorkami.

Extraligu devatenáctek máte prvním rokem. Jsou už tam kluci, kteří by se mohli objevit v áčku?

Cesta z mládežnických kategorii nahoru není úplně jednoduchá a tak rychlá. Rozdíl mezi nejvyšší a juniorskou soutěží je strašně velký. Na druhou stranu jsme v České republice výjimka v tom, že sedmnáctka a devatenáctka jsou složeny výhradně z opavských odchovanců. To až na jednoho hráče platí i o béčku. Rýsuje se možnost hrát juniorskou Ligu mistrů, pokud to tak bude, chceme do této soutěže přihlásit i náš tým.

To jsou ale peníze navíc…

To je pravda, ale u mládeže je to dobrá investice do budoucna. Díky tomu bychom mohli posunout mladé hráče do áčka dříve. Tato soutěž se hraje turnajově, a to někdy na jaře. Je to signál k těm mladým, že není v Opavě jenom áčko.

Opavu posílil Šimon Puršl, mohou se fanoušci ještě těšit na nějaké další zajímavé jméno?

Přišel Šimon Puršl, momentálně se bavíme o tom, zda ještě někoho přivedeme. Přece jenom máme v týmu dvanáct vyrovnaných hráčů. Každým dalším příchodem odebíráte minutáž stávajícím klukům. Je to otázka na Petra Czudka. Nemyslím si, že by ještě někdo přišel, ale pokud ano, šlo by maximálně o jednoho hráče.

Basketbalovou Opavu čekají druhého září oslavy dvacetiletého výročí haly. Mistrovský titul byl prvním velkým dárkem. Určitě připravujete program oslav. Můžete prozradit, na co se fanoušci mohou těšit?

Program se připravuje. Chystáme setkání lidí, kteří se podíleli na výstavbě haly. Pozvání dostanou hráči, kteří za Opavu nastupovali. Odehrajeme mezinárodní utkání s kvalitním soupeřem. Chceme ukázat lidem zázemí haly, budou se moci podívat do míst, kde se běžně nedostanou. Připravujeme akce kolem, je to zatím v běhu.

Máte titul, laťku jste nasadili hodně vysoko. Co je třeba udělat nyní, aby se basketbal v Opavě posunul ještě výše?

Laťka je nastavena strašně vysoko. Obhajoba titulu bude nesmírně těžká. Pro nás je důležité, abychom produkovali kvalitní basketbal. Abychom bavili diváky a co nejvíce jich dostali do haly, aby stále stáli za námi. Vymýšlíme nové věci, které bychom jim mohli nabídnout, aby to pro ně byla návštěva basketbalu svátkem. Samozřejmě chceme uspět v Lize mistrů, hrát tam důstojnou roli a i v mládežnických kategoriích jít nahoru.