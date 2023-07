/FOTOGALERIE/ Basketbalová Opava bude útočit na federální hattrick. V záři ji totiž čeká třetí ročník Federálního poháru v Levicích. Svěřenci trenéra Petra Czudka úvodní dva ročníky vyhráli. Ten letošní bude jiný, hrát ho budou pouze finalisté české a slovenské nejvyšší soutěže.

Opava bude ve Federálním poháru útočit na hattrick. | Foto: Deník/Petr Widenka

Hrát se bude v levické hale a diváci se mohou těšit na Opavu, Děčín, Levice a Komárno. „Je před námi třetí ročník Federálního poháru, ve kterém jsme se tentokrát rozhodli mít na jednom místě to nejlepší, co ligové soutěže v Česku a na Slovensku v předcházející sezoně přinesly. Fanoušci se mohou těšit, že dva týdny před startem obou basketbalových lig uvidí na jednom místě v přímé konfrontaci takto kvalitní týmy. Myslím si, že to bude poprvé od rozdělení Československa, aby se na turnaji střetli finalisté obou soutěží," řekl organizátor turnaje a manažer Levic Ladislav Garaj.

V Levicích se tak v pátek 8.9.2023 střetnou nejprve opavští basketbalisté s Komárnem a pak Levice s Děčínem. V sobotu 9.9.2023 jsou pak na programu zápasy o třetí místo a finále.