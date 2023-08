Úřadující mistři Kooperativa NBL z Opavy za sebou mají první zápasový test v rámci přípravy na nadcházející ročník české soutěže. Výběr kouče Petra Czudka zvítězil na palubovce polských Gliwic, premiérový duel v opavském dresu má za sebou i pivot Šimon Puršl, akvizice z Brna.

Opavský trenér Petr Czudek. | Foto: Deník/Petr Widenka

„První poločas byl vyrovnaný. Bylo vidět, že herní projev obou mužstev ještě není učesaný, ve hře byla spousta chyb. Ve druhém poločase jsme si vytvořili sedmibodový náskok. Ten ovšem soupeř dorovnal a rozhodla koncovka, kterou jsme zvládli lépe,” uvedl opavský kouč Petr Czudek.

„Nešlo o výsledek, ale spíš o souhru. Poprvé nastoupil náš nový pivot Šimon Puršl. Měl tam dobré momenty, ale i špatné, což je logické. Není ještě zvyklý hrát v našem systému, ale to se bude zlepšovat. V každém případě je to pivot, který je dominantní pod košem, a to potřebujeme. Čím déle bude s mužstvem, tím lépe se bude s naším systém sžívat,” má jasno Czudek.

Zázrak se nekonal! Baník se v Hlučíně nadřel, ale jde dál. Smůlu protrhl Almási

Opavští basketbalisté jdou už v sobotu znovu do akce. Doma se představí v přípravném duelu s polským výběrem WKS Śląsk Wrocław, který je součástí oslav 20 let výročí od výstavby opavské víceúčelové haly. „Věříme, že doma budeme silnější a dorazí spousta lidí, kterým se budeme chtít ukázat v dobrém světle, byť se stále jedná teprve o přípravu,” doplnil trenér úřadujícího českého mistra.

GTK Gliwice – BK Opava 76:81 (17:20, 36:40, 57:62)